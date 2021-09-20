Росгвардия: Напавший на ПГНИУ студент владел оружием на законных основаниях

Напавший на университет студент. Фото: соцсети

Напавший сегодня утром на ПГНИУ владел огнестрельным оружием на законных основаниях. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Тимур Бекмансуров был владельцем зарегистрированного охотничьего оружия — гладкоствольной винтовки HUGLU калибра 12/76. Срок действия его разрешения истекал в мае 2026 года.

По последним данным, жертвами ЧП стали 8 человек.

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