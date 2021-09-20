Все сегодняшние матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Перми

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Матчи 8 тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Локомотив», «Рубин» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак» (все – 0+), которые пройдут сегодня, 20 сентября, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщается в пресс-службе РПЛ.

«Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родственникам и близким пострадавших. Оставшиеся матчи 8-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания», - говорится в пресс-службе лиги.