Школьников Перми отправили домой после стрельбы в университете

Школьников отпустили домой, после трагедии в пермском вузе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми школьников отправляют домой после стрельбы университете. Педагоги сообщают, что такое решение принял оперативный штаб. Детей передают только в руки взрослых. О том, будут ли завтра продолжены занятия, не сообщается.

В самом вузе, где произошла трагедия, с завтрашнего дня объявлен дистант.

В Прикамье в связи с трагическими событиями отменяются занятия в школах, техникумах и колледжах

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах.

Сегодня должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.

В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли 8 человек, более 20 ранены.

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