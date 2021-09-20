Очевидцы рассказали о стрельбе в пермском университете

Силовики задержали нападавшего. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

После ЧП в пермском университете студенты рассказали о произошедшем корреспонденту "КП".

- Я вышел за территорию, вижу люди бегут, выстрелы, - говорит Дмитрий. - Я увидел несколько человек, которые лежали на земле в крови, я оттащил их безопасное место и пытался помочь.

У парня в крови руки и пальто.

Другой очевидец трагедии рассказал, что студенты забаррикадировались в столовой.

- После пары зашел в столовую, - рассказывает один из сотрудников вуза. - Вдруг толпа студентов ломанулась в столовую, стали окна открывать. Сначала не понял, что происходит. Потом вдруг хлопок в коридоре услышал, работники столовой двери закрыли. Студенты закричали, что в корпусе стреляют. Потом подошел ОМОН, эвакуировали людей. Стоим сейчас на улице, одежда, ключи, все осталось в корпусе.

Нападавшего задержали, по информации СКР он серьезно ранен. По предварительной информации при нападении на университет погибли 5 человек, пострадали 6.

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