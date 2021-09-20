В СКР Пермского края сообщает о 6 пострадавших в университете

"Скорая" на месте ЧП в университете.
Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
В СКР сообщают о 6 пострадавших в университете. На место приехали десятки машин скорой помощи, пострадавших госпитализируют с огнестрельными ранениями.
Первую помощь молодым людям оказывали их товарищи. По информации свидетелей произошедшего, раненых оттаскивали за угол здания.
Напомним, 20 сентября молодой человек пришел на территорию с оружием и открыл стрельбу по студентам. Студенты забаррикадировались в аудиториях, некоторые выпрыгивают из окон.
Силовики задержали нападавшего.