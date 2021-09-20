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Происшествия20 сентября 2021 10:37

В СКР Пермского края сообщает о 6 пострадавших в университете

Анна Маркова
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"Скорая" на месте ЧП в университете.

"Скорая" на месте ЧП в университете.

Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В СКР сообщают о 6 пострадавших в университете. На место приехали десятки машин скорой помощи, пострадавших госпитализируют с огнестрельными ранениями.

Первую помощь молодым людям оказывали их товарищи. По информации свидетелей произошедшего, раненых оттаскивали за угол здания.

Напомним, 20 сентября молодой человек пришел на территорию с оружием и открыл стрельбу по студентам. Студенты забаррикадировались в аудиториях, некоторые выпрыгивают из окон.

Силовики задержали нападавшего.