В СКР Пермского края сообщает о 6 пострадавших в университете

"Скорая" на месте ЧП в университете. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В СКР сообщают о 6 пострадавших в университете. На место приехали десятки машин скорой помощи, пострадавших госпитализируют с огнестрельными ранениями.

Первую помощь молодым людям оказывали их товарищи. По информации свидетелей произошедшего, раненых оттаскивали за угол здания.

Напомним, 20 сентября молодой человек пришел на территорию с оружием и открыл стрельбу по студентам. Студенты забаррикадировались в аудиториях, некоторые выпрыгивают из окон.

Силовики задержали нападавшего.