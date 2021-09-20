«Росреестр» проведет прямую линию о «гаражной амнистии»

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21 сентября с 15:30 до 17:30 краевое Управление Росреестра проведет «горячую линию» по вопросам реализации закона №79-ФЗ о «гаражной амнистии. Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

Напомним, закон позволит гражданам до 1 сентября 2026 года не только оформить права на гаражи, но и бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых они находятся.

О том, на какие гаражи распространяется «гаражная амнистия» и в чем она заключается расскажут замначальника правового обеспечения Елена Микова и Анна Болотникова, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Пермскому краю.

Задать свои вопросы можно по телефону: 8 (342) 205-95-69 (добавочный 1986).