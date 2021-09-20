За сдачу незаконного оружия в Пермском крае увеличат размер выплат

В случае добровольной сдачи оружия человек освобождается от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Прикамье планируют увеличить компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия. Об этом шла речь на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Уровень преступлений с применением огнестрельного и газового оружия остается высоким. На учете состоят более 53 тысяч владельцев оружия.

По информации министерства территориальной безопасности, у жителей края законно хранится почти 90 тысяч единиц оружия. Жители неохотно приносят оружие в полицию, связано это с размерами компенсаций, кторые были установлены в 2019 году, которые необходимо увеличить.

Минтербез проработал изменения в порядок предоставления выплат. Предлагается увеличить компенсацию за каждое сданное гладкоствольное охотничье ружье и «обрез» выплачивать не по 4000 рублей, как сейчас, а по 8000 рублей, за охотничий карабин выплату увеличить до 10 000 рублей. За короткоствольный огнестрельный револьвер или пистолет можно будет получить 8000 рублей.

Кстати, в случае добровольной сдачи оружия человек освобождается от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.