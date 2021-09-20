Избирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги голосования

В одномандатных округах по предварительным данным, побеждают кандидаты от «Единой России».

Избирательная комиссия Пермского края подвела предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва. Обработаны более 70% бюллетеней.

Голоса избирателей на выборах в Госдуму распределились следующим образом по итогам обработки 70,06% протоколов: «Единая Россия» (34,88%) и КПРФ (22,47%). Третье место делят «Справедливая Россия - За правду» (10,70%) и ЛДПР (10,28%). За партию «Новые люди» проголосовали 7,74% избирателей. Другие партии набрали не более 5% голосов.

В одномандатных округах по предварительным данным, побеждают кандидаты от «Единой России».