В Перми пройдет фестиваль-театральная биржа «РемПуть»

Зрителей ждут в социокультурном пространстве «Завод Шпагина».
Фото: Анна Маркова
В Перми с 1 по 4 октября пройдет фестиваль-театральная биржа «РемПуть». Зрителей ждут в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Там будут представлены театральные перфомансы без жанров и границ. Организаторы заявляют 9 оригинальных разноформатных спектаклей, программу лекций и мастер-классов.
Все спектакли разделены на пять не совсем привычных зрителю направлений: театр, где сидят, ходят, поют, танцуют и театр, где нет актеров.
Кураторами театральных направлений фестиваля «РемПуть» выступят режиссер, концептмейкер Артем Томилов, театровед, театральный критик Юлия Клейман, танц-критик, исследователь Анна Козонина, композитор Олег Крохалев.
Спектакль «Как-то ничего не происходит» станет открытием фестиваля и пройдет на площадке вокзала Пермь I, все остальные театральные постановки будут представлены на Заводе Шпагина.
С расписанием спектаклей театральной биржи «РемПуть» можно посмотреть на сайте.
Также на фестивале пройдут встречи-лекции с лидерами мнений, критиками, режиссерами, педагогами, композиторами.
Участие во всех лекциях и мастер-классах бесплатное, но по предварительной регистрации по ссылке.