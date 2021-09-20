В Перми пройдет фестиваль-театральная биржа «РемПуть»

Зрителей ждут в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Фото: Анна Маркова

В Перми с 1 по 4 октября пройдет фестиваль-театральная биржа «РемПуть». Зрителей ждут в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Там будут представлены театральные перфомансы без жанров и границ. Организаторы заявляют 9 оригинальных разноформатных спектаклей, программу лекций и мастер-классов.

Все спектакли разделены на пять не совсем привычных зрителю направлений: театр, где сидят, ходят, поют, танцуют и театр, где нет актеров.

Кураторами театральных направлений фестиваля «РемПуть» выступят режиссер, концептмейкер Артем Томилов, театровед, театральный критик Юлия Клейман, танц-критик, исследователь Анна Козонина, композитор Олег Крохалев.

Спектакль «Как-то ничего не происходит» станет открытием фестиваля и пройдет на площадке вокзала Пермь I, все остальные театральные постановки будут представлены на Заводе Шпагина.

С расписанием спектаклей театральной биржи «РемПуть» можно посмотреть на сайте.

Также на фестивале пройдут встречи-лекции с лидерами мнений, критиками, режиссерами, педагогами, композиторами.

Участие во всех лекциях и мастер-классах бесплатное, но по предварительной регистрации по ссылке.