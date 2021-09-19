За два часа до завершения выборов явка в Пермском крае составила 36 процентов

. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

К 18 часам 19 сентября средняя явка избирателей по Пермскому краю составила 36,03 процента, проголосовали 715 950 человек.

Как сообщили в краевом избиркоме, самыми активными стали избиратели, живущие в Бардымском, Большесосновском и Уинском муниципальных округах. Там на избирательные участки пришли 57,73, 55,62 и 49,16 процента соответственно. Самая низкая активность в Краснокамском городском округе (33,76%), в Александровском муниципальном округе (32,10%) и Перми.

- В Перми к 18 часам в выборах приняли участие 30,77 процента избирателей - это 238 492 человека, - рассказали в избиркоме. - Самая высокая явка – в Ленинском (36,59%), Орджоникидзевском (31,40%) и Кировском (31,06%).

Явка в Мотовилихинском районе составила 31,03% избирателей, в Свердловском – 30,29%, в Индустриальном – 29,80% и в Дзержинском районе 29,51%.