В Пермском крае новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 27 территориях

. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Пермском крае за минувшие сутки было зафиксировано 455 случаев заражения коронавирусом, больные обнаружены в 27 территориях Прикамья. Больше всего их в Перми – 230. На втором месте по заболеваемости COVID-19 Лысьвенский округ, в котором обнаружено 39 инфицированных жителей. Третье место занимают Березники, где заболели 38 жителей. В Осинском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 28 прикамцев, в Соликамском округе – у 26, в Красновишерском округе – у 17, в Пермском районе и Чайковском округе – у 13, в каждой территории. В Кунгуре зафиксировано 9 человек с COVID-19, в Кунгурском районе и Чусовском округе – по 5.

В Карагайском округе выявлено 4 заболевших, еще по 3 – в Октябрьском и Чердынском округах. По 2 случая заражения коронавирусом обнаружено в Кудымкаре, Чернушинском, Кудымкарском, Юрлинском, Добрянском, Очерском и Березовском округах. По одному инфицированному выявлено в шести территориях Пермского края. Это Нытвенский, Бардымский, Суксунский, Юсьвенский, Частинский и Еловский округа.