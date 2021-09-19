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Политика19 сентября 2021 15:24

Самая низкая явка на выборах - в Перми

В среднем по Пермскому краю явка на 15 часов составила 32 процента
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
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Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15 часов 19 сентября составляет 32,03 процента. На избирательные участки пришли 635 946 человек.

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском, Большесосновском и Уинском муниципальных округах (52,79%, 51,80%, 46,24% соответственно).

Самая низкая активность пока наблюдается в Краснокамском (29,88%) и Александровском муниципальных округах (29,37%) и в Перми.

Как рассказали в избиркоме, в Перми к 15 часам в выборах приняли участие 26,22% избирателей (203 084 человек). Самая высокая явка - в Ленинском (32,07%), Орджоникидзевском (27,56%) и Мотовилихинском (26,30%). Явка в Кировском районе составила 26,05% избирателей, в Свердловском – 25,64%, в Индустриальном районе 25,52% и в Дзержинском– 24,89%.