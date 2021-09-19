На Дальнем Востоке голосование завершилось, а в Прикамье до конца выборов осталось еще 4 часа

. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

На Камчатке и Чукотке приступили к подсчету голосов. А в Прикамье до конца голосования осталось еще 4 часа.

К 18:00 по местному времени явка в Камчатском крае превысила 38%, 90 тысяч жителей голосовали на 187 участках. В 2016 году явка на выборах составляла 39,5%. К 15:00 по местному времени в Чукотском автономном округе явка превысила 54%, где работало 55 участков. На выборах в 2016 году явка была 64,5%. В среднем по России явка составляет 35,69%. Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 12:00 19 сентября составляет 27,08% или 537 308 человек.

Избирком Камчатского округа предпринял все меры для прозрачности, открытости и легитимности избирательного процесса. Об этом заявила председатель краевого избиркома Инга Иринина. Огласят результаты голосования на Дальнем Востоке уже 20 сентября, так как к сегодняшним бланкам добавились сейф-пакеты за предыдущие дни, а также бюллетени избирателей, проголосовавших в ходе досрочного голосования.

Выборы в Госдуму в этом году проходят три дня – 17, 18 и 19 сентября для того, чтобы разграничить поток избирателей. В Пермском крае также проходят выборы в Законодательное собрание края, а также выбирают членов представительных органов в 16 территориях региона. Всего в выборах имеют право принять участие 1 978 653 человека.

На всех 1790 избирательных участках Пермского края, как и по всей стране, соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Избирателям обрабатывают руки, измеряют температуру, выдают одноразовые маски, перчатки, ручки. Члены комиссии также обеспечены средствами защиты, контакты между людьми минимизированы. На полу нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, потоки голосующих разделили на вход и выход. Для отдельных граждан организовали голосование на дому.

Наблюдает за выборами в Пермском крае около 5000 наблюдателей. Кроме того, жители края могут наблюдать за ходом голосования в Центре общественного наблюдения и его филиалах. Они работают в 11 городах Прикамья. В Перми Центр находится на территории Завода Шпагина.

Все комиссии работают в штатном режиме. Голосование продлится до 20:00. По возникающим вопросам работает «Горячая линия» ситуационного центра общественного наблюдения 8(342)2155204.