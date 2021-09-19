Плюс 455: в Пермском крае количество заболевших COVID-19 приближается к ста тысячам

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, к 19 сентября общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 96405. За минувшие сутки выявлено 455 новых случаев заражения COVID-19: 70 человек проходят лечение в больницах, 385 – амбулаторно на дому.

В числе 455 новых инфицированных 40 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 54 человека, от 30 до 49 лет – 166 человек, 133 в возрасте 50-64 и 62 человека старше 65 лет, сообщили в оперштабе.

Выздоровели за минувшие сутки 387 человек, всего поборол болезнь – 85541 житель Прикамья.

По информации оперативного штаба, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 27 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае скончались от ковида 4549 человек.