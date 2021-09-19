Шли на красный свет: в центре Перми трамвай сбил двух женщин

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Днем в субботу, 18 сентября, две женщины, 38-летняя и 59-летняя, решили перебежать улицу Революции по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. В это время по улице ехал трамвай маршрута №5. Его водитель, 51-летняя женщина, не успела затормозить, и трамвай наехал на пешеходов. ДТП произошло в 15часов возле стадиона «Динамо».

- Пострадавшие женщины госпитализированы с травмами головы,- рассказали «Комсомолке» в пресс-службе краевой полиции. – По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, 13 сентября, примерно в этом же месте также произошло ДТП. На улице Революции, в нескольких метрах от перекрестка с улицей Куйбышева, черный внедорожник протаранил трамвай.