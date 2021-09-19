Избирком сообщил явку на выборы в Пермском крае

. Фото: Андрей МАТЛИН

Избирком Пермского края подвел итоги второго дня голосования. Явка избирателей Прикамья на 18 сентября составила 23,52 процента, на избирательные участки за два дня пришли 466 180 человек.

Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе - 42,47 процента, а также в Большесосновском и Юсьвинском муниципальных округах - 38,15 и 35,49 процентов соответственно

В Перми за два дня в выборах приняли участие 19,25 процента избирателей - 148 567 человек. Самая высокая явка - в Ленинском (24,97%), Орджоникидзевском (19,88%) и Мотовилихинском районах (19,31%)