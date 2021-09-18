В Перми задержали сбежавшего из тюменской колонии мужчину

Сбежавшего из тюменской колонии убийцу задержали в Перми. Фото - УФСИН Тюменской области.

В Перми задержали сбежавшего из тюменской исправительной колонии 43-летнего мужчину. Он отбывал срок за жесткое убийство. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний Тюменской области.

Как он добрался до Перми и где был задержан, не сообщается.

15 сентября мужчина, сбежал с участка колонии-поселения. Он родился в Республике Таджикистан. Известно, что Кемеровский суд осудил его на 23 года по статье "Убийство". В тюменской ИК № 2 он находился с февраля 2021 года. До освобождения ему оставалось около двух лет. Что стало причиной побега, предстоит выяснить следователям.