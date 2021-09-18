В Пермском крае коронавирус за сутки обнаружили в 33 территориях

Всего в Пермском крае выявлено 95950 заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусная инфекция была обнаружена у 451 жителя в 33 территориях.

В Перми заболели 254 человека. На втором месте по заболеваемости – Лысьвенский городской округ, там 34 новых случая. На третьем месте стразу две территории - Березники и Чайковский, там по 23 заболевших.

В Осинском городском округе - 21 подтвержденный случай, в Пермском муниципальном районе – 20, в Соликамском городском округе – 12, в Чернушинском городском округе – 9. По 7 человек заболели в Чердынском и Чусовском городских округах.

В Юсьвинском муниципальном ковид у 5 человек. По 4 случая в Кишертском муниципальном округе, Кудымкаре и Октябрьском городском округе, по 2 – в Губахе, Кунгурском муниципальном районе, Добрянском, Ильинском и Суксунском городских округах.

По одному заболевшему в четырнадцати территориях - ЗАТО Звездный, Кизел, Кунгур, Красновишерский, Краснокамский и Очерский городские округа, а также Бардымский, Березовский, Еловский, Кудымкарский, Куединский, Ординский, Частинский и Юрлинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае выявлено 95950 заболевших.