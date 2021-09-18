В середине дня в Пермском крае явка избирателей составила 19,23%

Самые активные избиратели живут в Бардымском, Большесосновском, и Уинском муниципальном округах Фото: Василий Вахрин

По последней информации Избирательной комиссии Пермского края, по состоянию на 15.00 средняя явка избирателей в регионе составляет 19,23% или 380 927 человек.

Самые активные избиратели живут в Бардымском, Большесосновском, и Уинском муниципальном округах (35,03%, 33,00%, 31,22% соответственно). Самая низкая активность в Перми (15,07%), Александровском муниципальном округе (15,33%) и Краснокамском городском округе (17,21%).

В Перми к середине дня в выборах приняли участие 15,07% избирателей. Самая высокая явка - в Ленинском (20,69%), Орджоникидзевском (16,44%) и Мотовилихинском (14,98%).

Явка в Свердловском районе - 14,93% избирателей, Индустриальном районе – 14,33%, в Дзержинском– 14,20%, Кировском– 14,04%.