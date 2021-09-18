МЧС предупреждает жителей Пермского края о ночных заморозках до - 4 градусов

В Прикамье ожидаются заморозки. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае по ночам ожидаются заморозки, об этом предупреждает МЧС по Пермскому краю. По информации синоптиков, ночью с 19 по 23 сентября в регионе температура воздуха может опускаться до -2,-4.

Напомним, что 18 сентября в Кизеловском районе выпал первый снег. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Они сняли видео, как белые хлопья падают на зеленую листву и траву.

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