Из гостиницы в центре Перми выпал мужчина

ЧП произошло в центре Перми. Фото: архив "КП"

В Перми в субботу, 18 сентября, из окна гостиницы «Урал» выпал мужчина. Информацию подтвердили в СКР по Пермскому краю.

- Проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

О других подробностях произошедшего не сообщается.

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