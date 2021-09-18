В Пермском крае еще 451 человек заболел коронавирусом

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 95 950. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 451 человека. Роспотребнадзор сообщает, что 72 заразившихся лечатся в больницах, 379 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 91 ребенок. Всего на лечении в больнице находится 3178 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 163 пациента. Скончались за сутки 25 человек с ковидом.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 95 950.