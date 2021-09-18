В массовом ДТП в Пермском крае погиб человек

ДТП произошло в Краснокамском районе. Фото: Олег Укладов

В Пермском крае утром 18 сентября автомобилисты в социальных сетях рассказали, что из-за ДТП в Краснокамском районе образовалась серьезная пробка в обе стороны.

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили информацию об аварии и сообщили подробности. Столкновение произошло на 447 км автодороги М7-Волга.

По предварительной информации, большегруз врезался в автомобиль ВАЗ, который остановился для поворота налево, от удара легковушку выкинуло на полосу, встречного движения, где произошло столкновение еще с двумя автомобилями. От удара ваз загорелся.

- Погиб водитель ВАЗа, и пострадал еще 1 человек из других легковых автомобилей, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Информация предварительная и требует уточнения. На мест ДТП находятся сотрудники. Обеспечивается движение транспорта.