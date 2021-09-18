Главный врач Пермской краевой больницы высоко оценил антиковидные меры на избирательном участке

Анатолий Кастатов принял участие в голосовании. Фото: архив "КП"

Проголосовать на избирательный участок пришел Анатолий Владимирович Касатов, главный врач ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница»

- Я полагаю, что все достаточно просто. Потому что следующие 5 лет страна должна как-то жить и развиваться. Голосование - это достаточно понятная всем процедура. И чтобы потом не говорить, что «решили без меня», наверное, каждый гражданин нашей страны должен сделать свой выбор в рамках процедуры голосования.

Санитарные правила за эти 2 года, наверное, изучили все жители нашей страны. На данном конкретном избирательном участке они соблюдаются, как и на всех остальных, то есть минимизированы контакты, имеются средства индивидуальной защиты. Поэтому риски контакта с инфекцией сведены практически к нулю.

Я полагаю, что на уровень заболеваемости проведение выборов негативно не повлияет. У нас есть опыт предыдущим избирательных компаний, когда применялись те же самые меры защиты и членов избиркомов, и граждан нашей страны, и они не привели к каким-то нежелательным последствиям. Я более чем уверен, что и сейчас все будет нормально, - сказал Анатолий Касатов.