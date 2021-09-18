В Избирательной комиссии Пермского края назвали территории с самой высокой и низкой явкой в первый день голосования

В Прикамье идет второй день голосования. Фото: Андрей МАТЛИН

В Избирательной комиссии Пермского края рассказали об итогах первого для голосования за депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва.

Средняя явка избирателей по Пермскому краю за 17 сентября составила 12,65% или 250 464 человек.

Активнее всего приняли участие в выборах в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе и Чернушинском городском округе (25,74%, 20,51%, 20,11%, соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Перми (9,9%) Александровском муниципальном округе (9,96%) и Нытвенском городском округе (10,13%).

В Перми по состоянию на 20.00 в выборах приняли участие 9,9 % избирателей (76393 человек).

Самая высокая явка - в Ленинском (15,58%), Орджоникидзевском (10,05%) и Мотовилихинском (9,98%) районах.

Явка в Свердловском районе составила 9,97% избирателей, в Индустриальном – 9,54%, в Дзержинском– 9,35% и в Кировском - 8,64%.

Все комиссии работают в штатном режиме. Избирательные участки 18 и 19 сентября будут работать с 8.00 до 20.00.

Работает «Горячая линия» ситуационного центра общественного наблюдения 8(342)2155204.