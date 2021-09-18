В Перми 74-летний грибник сутки блуждал в лесу

Пожилой мужчина почти сутки провел в лесу. Фото: Александр ГЛУЗ

В Перми 16 сентября 74-летний мужчина ушел в лес за грибами в СНТ «Спутник» в Кировском районе и не вернулся домой. По информации источника, телефон мужчина с собой не взял, родственники обратились в полицию. На поиски выезжали спасатели, около суток пенсионер блуждал в лесу, а на следующее утро сам вышел из чащи. Он отказался от медпомощи, чувствовал себя неплохо.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kpperm

Instagram – https://www.instagram.com/permkp/

Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm

Одноклассники - https://ok.ru/komsomol

Twitter - https://twitter.com/notifications

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка