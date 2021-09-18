В Пермском крае окончены поиски 14-летнего подростка

Пропавший подросток найден.
Фото: архив "КП"
В Карагайском районе окончены поиски 14-летнего подростка, который 16 сентября ушел из дома и пропал. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Регион 59". Школьник найден, жив.
Ранее волонтеры сообщали, что подросток ушел из дома в деревне Савино Карагайского района в четверг. Мама мальчика обратилась с заявлением в полицию, когда сын не пришел ночевать.
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