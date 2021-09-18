Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 сентября 2021 7:08

В Перми осудили мужчину, который обналичивал государственные деньги

Он завладел более 3.9 миллионами рублей
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пермяк обналичил более 3,9 млн. рублей.

Пермяк обналичил более 3,9 млн. рублей.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Перми осудили мужчину, который занимался обналичиваем денег, создавая фирмы-однодневки. В прокуратуре по Пермскому краю рассказали, что с января по ноябрь 2018 года подсудимый вместе с компаньонами, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи с их смертью, обналичили более 3,9 млн. рублей.

Они сняли офис и представлялись организацией, оказывающих транспортные и строительные услуги, используя счета подконтрольных фирм-однодневок и номинальных индивидуальных предпринимателей, поддельные документы, выводили деньги из-под финансового контроля государства.

Злоумышленники привлекали минимум рабочей силы, которым незначительно оплачивали их труд, а большую часть перечисленных от заказчиков денег забирали.

- Подсудимый полностью признал свою вину, - сообщает прокуратура Пермского края. - Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.