- Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае завершился первый день голосования. По последним данным Избиркома, явка в регионе составила 7,49% - 148 277 человек.

Активней всего голосовали в Бардымском муниципальном округе -14,65%, затем идут Уинский (14,46%) и Большесосновский (13,32%) муниципальные округи. Самая низкая активность наблюдается в в Перми (5,48%), Нытвенском (5,40%) и Косинском городских округах.

В Перми лидером по числу проголосовавших стал Ленинский район, где явка составила 9,95 %, самая низкая явка зафиксирована в Мотовилихинском районе - 4,83%. Если коротко - электорат пока раскачивается. Губернатор региона и мэр города проголосовали в первый день выборов. В Краснокамске пара молодоженов пришла на избирательный участок сразу после бракосочетания. Серьезных нарушений к окончанию первого дня голосования на выборах не зафиксировано.

Кстати, "Комсомолка" вела онлайн-трансляцию, где рассказывали о самых главных событиях с избирательных участков.