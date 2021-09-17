В Пермском крае пропал 14-летний подросток

Глеб Запивалова. Фото: поисковоq отряд "Регион 59"

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили в розыск 14-летнего Глеба Запивалова. Подросток ушел из дома в деревне Савино Карагайского района в четверг, 16 сентября, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы

Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы. Был одет в синюю куртку, синие спортивные штаны, синие с оранжевой полоской кроссовки.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Глеба, просят сообщать по телефонам: +7(342)241-36-40, +7-958-244-12-84.

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