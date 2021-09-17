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Общество17 сентября 2021 18:41

За август 2021 года в благотворительный фонд «Дедморозим» перевели более 11 миллионов рублей

Сотрудники фонда выражают благодарность всем неравнодушным людям
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Благотворительный фонд «Дедморозим» отчитался о «чудесах» за август 2021 года. За один месяц неравнодушные люди перевели на счет фонда 11 058 120 рублей.

- Большое детское спасибо, что помогаете детям со смертельно опасными заболеваниями и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Мы готовим отчеты, чтобы вы оставались в курсе всех событий, которые происходят благодаря вашему участию, - сообщается на сайте «Дедморозим».

Кстати, недавно мы писали историю о том, как работники благотворительного фонда помогли маленькому пермяку купить жизненно необходимое лекарство стоимостью 30 миллионов рублей.