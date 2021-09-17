В Пермском крае из-за собаки семья москвичей попала в аварию

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В конце августа семья москвичей на «SUZUKI SX4» возвращались от родственников домой. В машине ехали 47-летняя женщина, ее 25-летний сын, 13-летняя дочь, кошка и собака. На автодороге «Киров-Пермь» они попали в ДТП.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла из-за того, что овчарка, которая ехала сзади, стала протискиваться между передними сиденьями, женщина-водитель отвлеклась на собаку и потеряла управление. Автомобиль улетел в кювет и врезался в откос. От машину развернуло на 90 градусов. Автоледи и ее дети получи различные травмы.

Младший лейтенант Ксения Ознобишина. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

- Пострадавших доставили в Сивинскую центральную районную больницу, а их собаку и кошку отвезли в местное отделение полиции. Животных на время взяла к себе младший лейтенант Ксения Ознобишина, которая работает в Сивинском ГИБДД. На днях москвичей выписали из больницы. Работники скорой помощи и сотрудники полиции помогли им добраться до ж/д вокзала. Остаток пути они и их питомцы добирались на поезде, - сообщили в пресс-службе МВД.