В Пермском крае пара молодоженов после загса пришла на выборы

В Пермском крае на выборы пришли молодожены. Фото: Избирательная комиссия Пермского края.

Спокойную и размеренную обстановку на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва разнообразили двое молодоженов на одном из избирательных участков Прикамья. Сразу после регистрации пара пришла на выборы.

- В Краснокамске пара молодоженов после церемонии бракосочетания направилась на избирательный участок № 1707 и исполнила свой гражданский долг, - об этом сообщает Избирательная комиссия Пермского края.