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Общество17 сентября 2021 14:49

В Пермском крае пара молодоженов после загса пришла на выборы

Новоиспеченные супруги с ответственностью исполнили свой долг
Анна Маркова
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В Пермском крае на выборы пришли молодожены. Фото: Избирательная комиссия Пермского края.

В Пермском крае на выборы пришли молодожены. Фото: Избирательная комиссия Пермского края.

Спокойную и размеренную обстановку на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва разнообразили двое молодоженов на одном из избирательных участков Прикамья. Сразу после регистрации пара пришла на выборы.

- В Краснокамске пара молодоженов после церемонии бракосочетания направилась на избирательный участок № 1707 и исполнила свой гражданский долг, - об этом сообщает Избирательная комиссия Пермского края.