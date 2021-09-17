В Прикамье стартовали съемки второго сезона сериала «Территория»

Андрей Мерзликин и Анастасия Чистякова. Фото: кадр из сериала

В сентябре в Прикамье начались съемки второго сезона сериала в жанре фолк-хоррор «Терртория» (16+). Об этом сообщается в соцсетях «Пермской кинокомиссии».

К своим ролям в проекте вернулись Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Алексей Розин, Клавдия Коршунова, Ксения Отинова и Ася Чистякова. Съемки пройдут в тех же местах, где разворачивается действие первого сезона. За производство проекта отвечают креативные продюсеры и сценаристы Good Story Media.

Напомним, сериал «Территория» вышел в прокат на телеканале ТНТ в октябре 2020 года. Его снимали в Прикамье - в Горнозаводске, Губахе, Каменном городе. В центре сюжета: 19-летний Егор Чудинов, который ищет родителей, пропавших в ходе экспедиции районе древнего могильника.

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