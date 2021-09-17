В Перми построят дом комфорт-класса при поддержке Сбербанка

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Сбербанк открыл кредитную линию застройщику «Орсо групп» на строительство жилого дома комфорт-класса в городе Пермь. Объем одобренного проектного финансирования составил более 1 млрд рублей. Это будет восьмой по счету проект жилищного строительства «Орсо групп», профинансированный Сбербанком. Сбербанком также финансируется с использованием эскроу строительство многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Карпинского, 53а (введен в эксплуатацию), ул. Екатерининская, 27, ул. Инженерная, 36 и ул. КИМ, 61.

Реализация проекта осуществляется с использованием механизма эскроу, который не только позволяет эффективно управлять финансированием проекта, но и дает надежность всем сторонам-участникам. Количество кредитных договоров, заключенных застройщиками с банками, в Пермском крае за год увеличилось в 2,5 раза.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Объемы эскроу в крае растут и приятно, что это происходит при участии Сбербанка. Уверен, что наша совместная с «Орсо групп» работа подарит пермякам не просто квадратные метры, а пространство, где будет уютно и комфортно жить, расти, развиваться и реализовывать себя.

Жилищное строительство для нашего региона – тема крайне важная и ответственная. Поэтому в реализации своих проектов мы всегда используем только проверенные инструменты и надежных партнеров, таких как Сбербанк. Новый проект станет уютным домом, объединяющий людей с разными интересами, но одинаковыми базовыми ценностями, такими как семья и любовь к жизни» .

Михаил Бесфамильный, генеральный директор «Орсо групп»

- «Орсо групп» объединяет профильные компании, которые занимаются капитальным строительством многоквартирных жилых домов в Перми. Компания работает на рынке с 2006 года. За последние 3 года «Орсо групп» введено в эксплуатацию 4 жилых дома, общей площадью 26,4 тыс. кв. м., и на текущий момент компания входит в ТОП 10 застройщиков России по потребительским качествам новостроек (ТОП застройщиков по потребительским качествам ЖК – проект Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ)), - сообщил Михаил Бесфамильный.

Введение нового дома комфорт-класса в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2024 года, продажи уже стартовали.