Объявлен конкурс на должность главного архитектора Пермского края

- Фото: Василий Вахрин

Власти Пермского края ищут нового главного архитектора региона. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности объявило конкурс. Он будет работать в должности замглавы ведомства.

Чтобы принять участие в конкурсе, кандидатам предстоит пройти отбор представить проект и пройти индивидуальное собеседование с членами комиссии.

Проект документа нужно сдать до 25 октября. Защита и собеседование пройдут 3 ноября.

В состав конкурсной комиссии вошли представители департамента государственной службы Администрации губернатора, Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона, представители архитектурного сообщества.

Подробнее о конкурсе и требованиях к кандидатам можно узнать на сайтах Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

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