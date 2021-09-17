В Перми после ремонта открылась музыкальная школа имени Крылатова

Сейчас в музыкальной школе обучается 370 учеников. Фото: Виталий КОКШАРОВ

В краевой столице после ремонта открыли музыкальную школу имени Евгения Крылатова. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Школа стала одним из объектов, отремонтированных к грядущему 300-летию Перми. Ведь юбилей города – не только реализация инфраструктурных проектов, но и создание условий для улучшения качества образования. Благодаря привлечению федерального финансирования в школе отремонтированы все внутренние помещения, включая полы, потолки и стены. В следующем году планируем отремонтировать фасад здания, где расположена школа», - рассказал мэр города.

Так, в музыкальной школе обновили полы и установили новые двери, обустроили потолки со светодиодными светильниками. А в актовом зале сохранили элементы лепных украшений.

Средства на ремонт школы поступили из городского, краевого и федерального бюджетов. Отметим, что сегодня в музыкальной школе им. Крылатова обучается 370 учеников.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

- В Перми много талантливых, музыкально одаренных детей, очень сильные педагоги. Пермь всегда была мощным культурным центром. И это звание поддерживает ежедневная работа музыкальных школ, учреждений допобразования. Муниципалитеты должны создавать все условия для воспитанников, чтобы они раскрывали свои таланты и достойно представляли Пермь в российском и мировом культурном сообществе.