Ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников: Созданы все условия для сохранения тайны голосования

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Общественная палата Пермского края организовала «горячую линию», на которую можно обращаться по любым вопросам, связанным с выборами. Телефон «горячей линии»: 215-52-04. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Пермского края, ректор Пермского государственного университета Дмитрий Красильников.

Сам профессор проголосовал в первый день.

- Хорошо, что появилась возможность голосовать не только в воскресенье - избиратели могут выбрать для этого удобное время и день, - отметил Дмитрий Красильников. - Кроме того, созданы все условия для сохранения тайны голосования, санитарная безопасность голосующих, членов комиссии, наблюдателей обеспечена должным образом. УИК оснащен камерами видеонаблюдения, места для наблюдателей устроены так, чтобы все процессы были доступны для обозрения. На участке присутствуют 5 наблюдателей, от кандидатов и партий. Особенно отмечу использование КОИБ, один из таких как раз установлен на моем участке. Этот комплекс существенно упрощает работу избирательной комиссии, ведь подсчетом бюллетеней занимается техническое средство.