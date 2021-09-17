В Перми прозвучит «эльфийская музыка»

Фото: Пермская филармония

Пермская филармония приглашает на концерт группы Alizbar&Ann’Sannat «Так звучит любовь» (6+). Лидер группы Alizbar (Элизбар) – музыкант с европейским именем, композитор, исполнитель-виртуоз, который в совершенстве владеет кельтской арфой.

В 1994 году Элизбар основал ансамбль Ann’Sannat, чье название в переводе с эльфийского языка, созданного Джоном Рональдом Толкиеном, означает «сказки, отображенные в песнях».

- Каждая музыкальная композиция или песня группы воспринимается слушателями как настоящая сказка, - рассказали в филармонии. - На концертах группы Alizbar&Ann’Sannat сливаются воедино музыка и волшебство, философия и чудо. Именно чудо зримо и незримо присутствует в зале вместе с порхающими эльфами, прекрасными принцессами, романтическими рыцарями, единорогами и странствующими трубадурами.

Концерт состоится 19 сентября в 19.00 в Органном концертном зале.