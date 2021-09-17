Протоиерей Игорь Ануфриев: России необходима сильная власть

Отец Игорь принял участие в голосовании.

В первый день голосования на избирательный участок пришел протоиерей Игорь Ануфриев, настоятель пермского храма Георгия Победоносца.

- Я считаю, что Россия огромная страна и ей необходима сильная власть, - говорит отец Игорь. - Всегда, когда в России была сильная власть, она процветала. Когда начиналась смута и безвластие, то народ страдал. Мы все помним эти исторические случаи. Поэтому конечно хотелось бы, чтобы люди пришли, проголосовали, высказали свое мнение, чтобы не оставались равнодушными. Потому что равнодушие способствует безвластию для России.

Проголосовав, отец Игорь поделился своим мнением об организации выборов.

- Процесс легитимности обеспечен полностью, - отметил он. - Сидят наблюдатели. Избиратели проходят по одному. Члены комиссии следят, чтобы у человека была возможность подумать, сосредоточиться. Потому что в этот раз 6 бюллетеней и не так просто сориентироваться. Надо разобраться. Особенно пожилым людям это не так просто. Члены комиссии дают разъяснения, если что-то непонятно. Что касается противоэпидемиологических мер, то все соблюдено: и дистанция, и маски и перчатки. Члены избирательной комиссии в защитных масках. Все спокойно, люди приходят, довольно оживленно на нашем избирательном участке.