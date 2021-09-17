Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: Мы должны сделать все, чтобы выборы прошли максимально комфортно

Дмитрий Махонин. Фото: инстаграм губернатора

Сегодня по всей стране проходят выборы в Государственную Думу. Жители Пермского края также будут избирать в Законодательное Собрание и в Пермскую городскую Думу. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин также пришел на избирательный участок и проголосовал.

- Особое внимание надо уделять безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, поэтому на входе людям обязательно замеряют температуру, выдают одноразовую ручку, перчатки, маску и, значит, члены избирательной комиссии также должны иметь средства индивидуальной защиты. Мы должны сделать все, чтобы выборы прошли максимально комфортно, безопасно для избирателей", - отметил глава региона.

Кстати, мы ведем онлайн-трансляцию с избирательных участков. Следите за ходом выборов вместе с "Комсомолкой".