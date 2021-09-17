Авиакомпании смогут летать из Перми в Иорданию, Китай и Сербию

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росавиация разрешила авиакомпаниям летать из Перми в Иорданию, Китай и Сербию. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Так, авиакомпания Royal Flight, при желании, сможет дважды в неделю летать из Перми в Акабу (Иордания) и самый южный город Израиля - Эйлат. Два раза в неделю авиаперевозчик сможет летать на китайский курорт Санья.

Помимо этого, Royal Flight одобрили авиаперелеты в Ларнаку (Кипр) четыре раза в неделю.

Nordwind получила допуск на полеты из Перми в сербскую столицу - Белград. Рейсы планируют осуществлять семь раз в неделю.

А авиакомпания «Ижавиа» имеет допуск на регулярные авиаперелеты, которые свяжут Пермь с египетскими курортами - Хургадой и Шарм-эль-Шейхом .