Транспортно-пересадочный узел Пермь-II спроектируют в 2022 году

Фото: permkrai.ru

Глава Прикамья Дмитрий Махонин встретился с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым и обсудил реализацию крупных инфраструктурных проектов. В частности, речь шла о строительстве транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Так, уже разработана проектно-сметная документация, выполнены предпроектные проработки и утверждены все архитектурные решения ТПУ. Как рассказал Олег Белозеров, проектирование ТПУ планируется завершить в 2022 году.

Напомним, в рамках проекта ТПУ будет возведен новый вокзальный комплекс. Реконструируют и существующий вокзал. Появятся высокие платформы. А привокзальную площадь благоустроят. На ней планируют разместить железнодорожный и автовокзалы, залы ожидания, точки общественного питания и магазины. Здания старого и нового вокзала соединят. Полностью завершить строительство объекта планируется к 2023 году.