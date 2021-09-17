Пермяков познакомят с культурой Японии

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В октябре в Перми пройдет VII открытый городской Форум «Пермь-Восток». Мероприятие, посвященное Японии, будет приурочено к 65-летию подписания Московской декларации о прекращении состояния войны и установлению дипломатических и консульских отношений СССР с Японией. Цель форума - развитие культурных и экономических связей наших стран.

- Форум «Пермь-Восток» входит в число наших традиционных городских мероприятий, имеет серьезное культурно-просветительское значение. Ключевая задача на сегодня – сформировать и утвердить в целом программу форума, учитывая угрозу коронавируса. Поэтому необходимо постоянно мониторить ситуацию и иметь возможность для маневра, - подчеркнул руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Программу предстоящего мероприятия обсудил организационный комитет, который возглавил заместитель главы города Перми Алексей Грибанов. Во время форума пермяки смогут познакомиться с культурой Японии, так как будут работать несколько площадок, посвященных вопросам экономического сотрудничества, образования, спорта и культурного обмена Перми с японскими партнерами. Также планируется проведение мастер-классов и круглых столов, касающихся японской культуры. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие представители Посольства Японии в России, Японского фонда из Москвы, а также российских компаний.