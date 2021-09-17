В Ленинском районе Перми из-за ДТП встали трамваи

ДТП 17 сентября в Перми. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

В Перми 17 сентября примерно в 10.30 утра произошло ДТП на перекрестке улиц Горького и Пермской. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них – такси. Машины раскидало по дороге, одна из них оказалась на трамвайных путях, движение электротранспорта на этом участке встало.

Кстати, 16 сентября произошло ДТП на перекресте улиц Ленина и Куйбышева. Видео момента аварии опубликовали на сайте Пермской дирекции дорожного движения. Там столкнулись "скорая" и легковой автомобиль.