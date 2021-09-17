В центре Перми «скорая» вылетела на перекресток и протаранила иномарку

ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Куйбышева.

В Перми 16 сентября произошло ДТП на перекресте улиц Ленина и Куйбышева. Видео момента аварии опубликовали на сайте Пермской дирекции дорожного движения.

На нем машина «скорой» с включенными маячками выезжает на перекресток улиц Ленина и Куйбышева. Спецмашина мчится на красный сигнал светофора по улице Ленина в сторону Перми II, в этот момент на перекресток с улицы Куйбышева выезжает трамвай, в этом же направлении едет белый легковой автомобиль. Из-за трамвая водитель легковушки не видит машину «скорой» и продолжает выезжать на перекресток, где и происходит столкновение с машиной медиков.

Подробности ДТП и информацию о пострадавших «КП» выясняет в ГИБДД по городу Перми.

Напомним, утром 6 сентября на шоссе Космонавтов произошло серьезное ДТП. Столкнулись Volkswagen Polo и автомобиль скорой помощи. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что автомобиль медиков ехал по "встречной" и на перекрестке врезался в иномарку.

Спустя 10 дней водитель легковушки скончался в больнице.