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Общество17 сентября 2021 6:56

Синоптики обещают заморозки по ночам и мокрый снег в Пермском крае

Прогноз погоды на выходные рассказали синоптики
Анна Маркова
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В выходные в Прикамье пройдут дожди с мокрым снегом.

В выходные в Прикамье пройдут дожди с мокрым снегом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Пермского края рассчитывать на теплые выходные не приходится. Погода будет унылой и прохладной. Синоптики рассказали, что ночью возможны заморозки. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября будет облачно, местами кратковременный дождь. Ветер западный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5º, днем +4,+9º.

В субботу в некоторых районах пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+4º, местами заморозки до –2º, днем +4,+9º.

19 сентября в воскресенье также не исключены дожди с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+3º, местами заморозки до –2º, днем +2,+7º.