В России открылись первые избирательные участки

Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы. Жители Прикамья выбирают за депутатов Госдумы восьмого созыва, краевого Заксобрания и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Первые участки прямо сейчас открылись на Дальнем Востоке в восемь утра по местному времени. Всего в России все три дня с 8:00 до 20:00 будут работать 96 тыс. избирательных участков. Сделать выбор смогут 108 млн избирателей, которые находятся в России. А также еще 2 млн россиян, проживающих за рубежом.

Голосование продлится 3 дня — 17, 18 и 19 сентября. Это поможет избежать массового скопления людей в условиях пандемии. Потоки на вход и выход с участков разделят. Избирателям измерят температуру и выдадут средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, одноразовые ручки.

Выборы пройдут под контролем наблюдателей и общественных организаций. В Прикамье за голосованием проследят более 5 000 человек, по России — 500 тыс. наблюдателей, что в 2 раза больше, чем во время предыдущих выборов 2016 года.

В числе наблюдателей — представители политических партий, участвующих в выборах, краевой Общественной палаты. Они проконтролируют ход голосования все три дня. Наблюдателям разрешается использовать мобильные телефоны для фиксации правонарушений и публиковать видео и фото в соцсетях.

Добавим, избирательные участки оборудованы и камерами видеонаблюдения. Они работают круглосуточно. В нашем регионе под видеонаблюдение и видеофиксацию попадают 100% избирательных участков.

Видеотрансляция будет доступна в Центре общественного наблюдения, который расположен на Заводе Шпагина в Перми, и его филиалах, размещённых в крупных городах Прикамья: Березники, Добрянка, Краснокамск, Кудымкар, Кунгур, Лысьва, Соликамск, Чайковский, Чернушка, Чусовой. Прийти туда и наблюдать за ходом избирательного процесса может любой желающий.