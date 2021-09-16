В Прикамье за сутки COVID-19 выявили в 29 муниципалитетах

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В Пермском крае новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 муниципалитетах. Напомним, на полдень, 16 сентября в Прикамье было выявлено 446 новых случаев заражения COVID-19.

Так, больше всего инфицированных выявлено в Перми – 163. На втором месте идут Березники, где обнаружены 33 человека с инфекцией. На третьем месте – Лысьвенский городской округ. Там зафиксировано 32 случая заболевания.

В Чайковском вирус подтвердился у 29 жителей, а в Краснокамском городском округе – у 28. В Очерском городском округе – у 17, в Верещагинском городском округе – у 16. В Нытвенском городском округе инфекция диагностирована у 15 прикамцев, в Чусовском городском округе – у 14, в Ильинском городском округе – у 13, в Оханском городском округе – у 9.

По 8 случаев COVID-19 выявлено в Кочевском муниципальном округе и Соликамском городском округе.