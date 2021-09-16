Автомобиль и еще более 600 призов разыграют в Пермском крае среди привившихся от коронавируса

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди привившихся от коронавируса жителей Пермского края разыграют автомобиль и еще более 600 призов. Принять участие в этой акции могут жители края старше 60 лет. Для этого нужно поставить прививку в период с 6 сентября по 26 октября 2021 года и заполнить бланк заявки в пункте вакцинации. Больше нигде регистрироваться не нужно.

Всего будет 4 розыгрыша призов в программе «Утренний вестник» на телеканале «ВЕТТА»17 сентября, 1, 14 и 28 октября. Из списка участников специальная компьютерная программа методом случайного выбора определит обладателей призов. В розыгрыше автомобиля 28 октября примут участие все без исключения привившиеся за весь период проведения акции, в том числе те, кто выиграл приз в одном из розыгрышей. Результаты будут опубликованы на сайте акции здоровьеплюс59.рф.

В случае выигрыша не нужно никуда звонить. После объявления результатов организаторы акции самостоятельно свяжутся с победителями для выдачи призов.

ВАЖНО!

Будьте внимательны и остерегайтесь мошенников — для получения приза не потребуется сообщать данные банковских карт, счетов, уплачивать предварительные взносы или любые другие суммы. Участие в акции абсолютно бесплатное! Организатор акции Благотворительный фонд Губерния.

Более подробно с правилами проведения акции, результатами розыгрышей, количеством призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте здоровьеплюс59.рф или по телефону горячей линии 8 (800) 500-62-59.